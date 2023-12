Salto con gli sci, Kraft svetta anche nelle qualificazioni sul trampolino grande di Lillehammer. Avanzano due azzurri

Stefan Kraft continua a dettare legge in queste prime settimane del massimo circuito invernale e si impone anche nelle qualificazioni sul trampolino grande HS140 di Lillehammer in vista della seconda competizione del fine settimana norvegese, nell’ambito della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

L’austriaco, pettorale giallo a punteggio pieno nella generale con tre vittorie consecutive su altrettante gare disputate sin qui, ha impressionato anche in qualificazione sul Large Hill di Lillehammer infliggendo distacchi davvero notevoli agli avversari e candidandosi al ruolo di favorito principale per il successo verso la gara odierna.

Kraft ha rifilato ben 9 punti al giapponese Ryoyu Kobayashi e 9.8 punti al tedesco Stephan Leyhe, mentre tutti gli altri hanno pagato dai 13 punti in su rispetto al fenomeno di Oberalm. Alti e bassi in casa Italia, che può sicuramente sorridere per la prestazione di Alex Insam e Andrea Campregher, qualificati rispettivamente in 28ma e 34ma posizione.

Niente da fare purtroppo per gli altri due componenti della squadra azzurra, che non sono riusciti a superare il taglio rimanendo esclusi dalla competizione sul trampolino grande dopo aver preso parte invece all’evento su Normal Hill. Francesco Cecon ha chiuso 52° a soli otto decimi di punto dalla top50, mentre Giovanni Bresadola non è andato oltre una deludente 54ma piazza a oltre 5 punti dalla zona qualificazione.

