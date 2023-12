Salto con gli sci, Kraft cala il tris e trionfa anche sul trampolino piccolo di Lillehammer

Stefan Kraft non si ferma più e porta a quota 3 la sua striscia di vittorie consecutive in avvio di stagione nella Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Il fuoriclasse austriaco, dopo la doppietta di Kuusamo, si è imposto quest’oggi anche sul trampolino piccolo HS98 di Lillehammer nella prima competizione del weekend norvegese.

Il pettorale giallo ha fatto la differenza nella serie inaugurale, rintuzzando poi nella seconda l’attacco di un ispirato Andreas Wellinger e conservando 5 dei 6.8 punti di vantaggio accumulati nella prima metà di gara. 33ma affermazione individuale e podio n.101 nel massimo circuito per Kraft, attualmente il punto di riferimento della disciplina al maschile in questo primo scorcio di inverno.

Austria e Germania hanno dominato la scena nell’evento odierno, monopolizzando le prime sette posizioni della graduatoria e ribadendo una evidente superiorità rispetto alle altre superpotenze. Podio completato dal tedesco Wellinger e dall’austriaco Daniel Tschofenig, bravo a rimontare dalla quinta piazza della prima serie con il miglior punteggio parziale nella seconda.

Fuori dalla top10 alcuni protagonisti del recente passato come il giapponese Ryoyu Kobayashi 12° ed il norvegese Halvor Egner Granerud 15° (recuperando 11 posizioni nella seconda parte di gara), senza parlare dei big polacchi (Dawid Kubacki addirittura escluso dalla zona punti). Dopo l’en plein ottenuto in qualificazione, purtroppo nessuno dei quattro italiani impegnati ha staccato il pass per la seconda serie restando quindi esclusi dalla top30 e dalla zona punti: 37° Giovanni Bresadola, 39° Alex Insam, 44° Francesco Cecon e 49° Andrea Campregher.

Foto: Lapresse