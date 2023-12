Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Klingenthal

Nel prossimo fine settimana si dividerà il percorso della squadra italiana di salto con gli sci: uomini in Coppa del Mondo a Klingenthal, in Germania, donne in Intercontinental Cup a Lillehammer, in Norvegia, per poi spostarsi la settimana successiva a Notodden, sempre in Norvegia.

Per la Coppa del Mondo maschile la terza tappa stagionale vedrà protagonisti Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam ed Andrea Campregher sul trampolino HS140 di Klingenthal, in Germania: qualificazione venerdì 8, gare sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Per l’Intercontinental Cup femminile, invece, appuntamento a Lillehammer, in Norvegia, con le gare in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre, nelle quali saranno al via Noelia Vuerich e Martina Zanitzer, le quali poi si sposteranno a Notodden, sempre in Norvegia, per la tappa di venerdì 15 e sabato 16.

Foto: LaPresse