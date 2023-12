Salto con gli sci femminile, Pinkelnig torna ed è subito la migliore in qualificazione a Garmisch-Partenkirchen. Eliminate le azzurre

Rientro col botto per Eva Pinkelnig, subito estremamente competitiva e davanti a tutte nelle qualificazioni sul trampolino grande HS142 di Garmisch-Partenkirchen, nell’ambito della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. La detentrice della Sfera di Cristallo aveva saltato i primi due appuntamenti dell’inverno in seguito ad un risentimento al ginocchio patito durante un allenamento.

La 35enne austriaca, risolti i problemi fisici dell’ultimo periodo, ha dimostrato già un ottimo livello in attesa della gara vera e propria in programma sempre oggi a partire dalle ore 17.45 sul ‘Neuen Große Olympiaschanze’ (che ospiterà poi tra San Silvestro e Capodanno il secondo atto della Tournée dei Quattro Trampolini al maschile), stampando il punteggio più alto grazie alla miglior misura del lotto (129.5 metri).

Pinkelnig ha preceduto di 3.9 punti la finlandese Julia Kykkaenen e di 5.9 punti la canadese Abigail Strate, mentre la norvegese Eirin Maria Kvandal si è attestata in quarta posizione con un salto di 121.5 metri da stanga 20 (le big sono partite dalla 24 o dalla 25). Bene il Giappone con Yuki Ito quinta e Sara Takanashi sesta, completano la top10 la leader di Coppa Josephine Pagnier, la canadese Alexandria Loutitt, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger e la prima delle tedesche padrone di casa, Katharina Schmid.

Grande delusione per l’Italia, che non prenderà parte alla prima gara dell’inedito Two Nights Tour. Le due azzurre impegnate a Garmisch-Partenkirchen hanno infatti mancato la qualificazione, restando fuori dalle prime 40 posizioni e perdendo la possibilità di giocarsi un piazzamento in zona punti. Rimpianti soprattutto per Annika Sieff, 41ma e prima delle escluse per soli quattro decimi di punto dopo aver brillato a Engelberg, mentre Lara Malsiner non è andata oltre un modesto 47° posto a 14.2 punti dalla top40.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...