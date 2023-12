Salto con gli sci femminile, Annika Sieff fa subito centro! L’azzurra qualificata a Lillehammer. Eliminate le altre italiane

Annika Sieff ha subito fatto centro e, alla prima gara di Coppa del Mondo dopo aver scelto la via del salto, è riuscita a qualificarsi con il 22mo punteggio nell’HS98 di Lillehammer. Non altrettanto bene sono andate le cose per le sorelle Lara e Jessica Malsiner che non sono riuscite a ottenere la qualificazione e dovranno rimandare ai prossimi appuntamenti il tentativo di entrare in zona punti in Coppa del Mondo.

La qualificazione è stata vinta dalla canadese Alexandra Loutitt, campionessa del mondo in carica dopo il trionfo dello scorso anno a Planica, che ha totalizzato 127.5 punti con un salto da 90.5 metri, precedendo la norvegese Eirin Maria Kvandal, protagonista a sorpresa con un salto da 91.5 metri che le ha fruttato il punteggio di 124.6 punti e un’altra norvegese non tra le più attese, Thea Minyan Bioerseth, terza con il punteggio di 124.3, dopo essere atterrata a 89 metri.

A completare la top ten sono state la slovena Nika Prevc, quarta con 118 punti, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, quinta con 116.1 punti, la tedesca Katharina Schmid, sesta con 112.3 punti, al settimo posto la canadese Abigail Strate con 110.1 punti, ottava la finlandese Jenny Rautionaho con 109.6, nona la francese Josephine Pagnier con 108.9 punti e decima la slovena Nina Kriznar con 108.5 punti.

Bene Annika Sieff che è atterrata con un vento pressochè nullo a 83.0 metri ed ha totalizzato 98.0 punti che le hanno fruttato la posizione numero 22 della graduatoria: un buon modo per approcciare un palcoscenico importante come la Coppa del Mondo. Non altrettanto bene sono andate le cose per Lara Malsiner che si è fermata a 72.5 metri per un punteggio di 78.4 che l’ha relegata al 45mo posto e Jessica Malsiner anche lei atterrata a 72.5 metri per un punteggio di 76.7 che l’ha posizionata in 49ma piazza. La gara dal trampolino di Lillehammer è in programma domani alle 12.00.

