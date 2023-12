Sci alpino, tutte le gare già cancellate quest'anno. Numero uguale a quelle disputate...

Erano dodici le gare in calendario per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, tra uomini e donne, in calendario dal 28 ottobre, giorno dell’opening stagionale, alla data odierna: con la cancellazione della discesa maschile di Beaver Creek (USA) sono sei le gare saltate finora, tante quante quelle disputate.

A Soelden (Austria) è andato in scena soltanto il gigante femminile, mentre quello maschile, cancellato, verrà recuperato il 1° marzo ad Aspen (Stati Uniti). A seguire sono saltate tutte le quattro discese, due maschili e due femminili, previste a Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia): al momento è stato fissato soltanto il recupero della gara maschile dell’11 novembre, che si terrà il 14 dicembre in Val Gardena (Italia).

Disputati poi i due slalom femminili di Levi (Finlandia) e quello maschile di Gurgl (Austria), nello scorso fine settimana si sono disputati sia il gigante che lo slalom femminile di Killington (USA), che hanno preceduto la discesa maschile cancellata questa sera a Beaver Creek (USA).

CALENDARIO SCI ALPINO 2023-2024

28 ottobre gigante donne Soelden (Austria) disputato

29 ottobre gigante uomini Soelden (Austria) -> recupero 1° marzo Aspen (Stati Uniti)

11 novembre discesa uomini Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero 14 dicembre Val Gardena (Italia)

11 novembre slalom donne Levi (Finlandia) disputato

12 novembre discesa uomini Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero da fissare

12 novembre slalom donne Levi (Finlandia) disputato

18 novembre discesa donne Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero da fissare

18 novembre slalom uomini Gurgl (Austria) disputato

19 novembre discesa donne Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero da fissare

25 novembre gigante donne Killington (USA) disputato

26 novembre slalom donne Killington (USA) disputato

1° dicembre discesa uomini Beaver Creek (USA) -> recupero da fissare

Foto: LaPresse