Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2023. Tutto pronto per la “Lotteria della Sassonia”

Il weekend del 9 e 10 dicembre è quello in cui si terrà il terzo round della Coppa del Mondo maschile 2023-24 di salto con gli sci. Gli atleti si confronteranno sul trampolino di Klingenthal (Germania). Contesto complesso, poiché sovente flagellato da maltempo e da un fastidiosissimo forte vento trasversale.

Va rimarcato come la località della Sassonia, posta al confine con la Repubblica Ceca, sia considerata dalla Fis una delle “candidate” a ospitare gare ibride. L’esperimento non sarà proposto quest’inverno, ma non è escluso di rivedere tale dinamica proprio da queste parti nel prossimo futuro.

D’altronde il trampolino, per quanto collocato in un’area relativamente infelice sul piano meteorologico, viene utilizzato spesso anche durante la stagione estiva. Logico, dunque, che lo si possa utilizzare per appuntamenti con atterraggi su plastica.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°3

Luogo: Klingenthal (Germania)

Impianto: Vogtland Arena (HS140)

Competizioni ospitate: 14 *

Prima gara: 7 febbraio 2007 *

Ultima gara: 12 dicembre 2021

* Nota bene: non è considerata la gara disputata nel gennaio 1986 su un trampolino totalmente diverso, ora demolito.

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 – BIEGUN Krzysztof (POL)

2014 – KOUDELKA Roman (CZE)

2015 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2016 – PREVC Domen (SLO)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 (Febbraio) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 (Dicembre) – KRAFT Stefan (AUT)

2021 (Dicembre) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

4 – KRAFT Stefan [AUT] (1-2-1)

3 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (2-1-0)

3 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-2-0)

3 – AMMANN Simon [SUI] (1-1-1)

3 – STOCH Kamil [POL] (1-1-1)

2 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (2-0-0)

2 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-1)

2 – LINDVIK Marius [NOR] (0-0-2)

1 – KOUDELKA Roman [CZE] (1-0-0)

1 – PREVC Domen [SLO] (1-0-0)

1 – TAKEUCHI Taku [JPN] (0-1-0)

1 – PREVC Peter [SLO] (0-1-0)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-1-0)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

10 (3-3-4) – AUSTRIA

9 (3-4-2) – NORVEGIA

6 (2-2-2) – SLOVENIA

6 (2-2-2) – POLONIA

4 (0-1-3) – GERMANIA

3 (2-1-0) – GIAPPONE

3 (1-1-1) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – REP.CECA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 30° il 12 dicembre 2021

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 0 su 1

CECON Francesco

Qualificazioni superate 0 su 2