Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 8-10 dicembre

Nuova settimana per la Coppa del Mondo di salto con gli sci, che questa volta si declina solo al maschile. E lo fa in Germania, a Klingenthal. Precisamente, il luogo è il trampolino della Vogtland Arena, ormai tappa che ha una regolarità da circa 15 anni per i saltatori del pianeta.

Chi fermerà la musica? O meglio, chi fermerà Stefan Kraft? Per adesso il taccuino personale dell’austriaco segna 400 punti, ma in generale è il rendimento dei saltatori di lingua tedesca che è mostruoso. Ce ne sono sette nelle prime sette posizioni della classifica legata alla Sfera di Cristallo: tre austriaci e quattro, appunto, tedeschi. E potrebbe arrivare qui l’occasione buona di Andreas Wellinger e Pius Paschke. Attenzione, però: da queste parti l’ultima volta il sigillo l’ha posto Ryoyu Kobayashi.

Il weekend di Klingenthal per la Coppa del Mondo di salto con gli sci durerà dall’8 al 10 dicembre. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 il venerdì e il sabato e su Eurosport 1 per la gara di domenica. Tutte le competizioni saranno offerte in diretta streaming su Discovery+ ed eurosport.it; SkyGo e DAZN seguono la programmazione dei canali lineari.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO KLINGENTHAL 2023

Venerdì 8 dicembre

Ore 15:40 Qualificazione – Diretta tv su Eurosport 2

Sabato 9 dicembre

Ore 16:00 Gara – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 10 dicembre

Ore 14:00 Qualificazione

Ore 16:00 Gara – Diretta tv su Eurosport 1

Foto: LaPresse