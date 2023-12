Salto con gli sci, calendario Coppa del Mondo Engelberg 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 14-17 dicembre

Con l’approdo a Engelberg, in una situazione non così comune nel salto con gli sci, si uniscono le due Coppe del Mondo. Qui, infatti, sia uomini che donne si daranno battaglia sul Gross-Titlis Schanze, luogo tra i più iconici parlando della terra svizzera.

Tra gli uomini, non si può certo dimenticare quanto fatto da Karl Geiger in quest’ultimo weekend, con le vittorie capaci di spezzare, almeno per ora, il dominio di Stefan Kraft che pareva inscalfibile. Per le donne, invece, si tratta della seconda tappa dopo quella di Lillehammer: è chiaramente tutto ancora da decifrare in questa fattispecie, e soltanto il trampolino elvetico dirà di più.

Il weekend di Engelberg per la Coppa del Mondo di salto con gli sci durerà dal 14 al 17 dicembre. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 la gara femminile del venerdì, quelle maschili di sabato e domenica. Tutte le competizioni tranne la qualificazione femminile del giovedì saranno offerte in diretta streaming su Discovery+ ed eurosport.it; SkyGo e DAZN seguono la programmazione dei canali lineari.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ENGELBERG 2023

Giovedì 14 dicembre

Ore 18:00 Qualificazione femminile

Venerdì 15 dicembre

Ore 13:00 Qualificazione maschile

Ore 15:30 Gara femminile – Diretta tv su Eurosport 1

Sabato 16 dicembre

Ore 11:00 Qualificazione femminile

Ore 12:30 Gara femminile

Ore 16:00 Gara maschile – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 17 dicembre

Ore 14:15 Qualificazione maschile

Ore 16:00 Gara maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO ENGELBERG 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, SkyGo, DAZN

Foto: LaPresse