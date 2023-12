Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 14-16 dicembre

Dopo un fine settimana di pausa torna protagonista la combinata nordica, che si trasferisce a Ramsau (Austria) per un appuntamento che vede coinvolti entrambi i settori. Per i maschi sarà la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024, mentre per le ragazze quello austriaco sarà il secondo fine settimana.

Sono in programma due gare per sesso, una venerdì 15 e una sabato 16. La caratteristica di questa settimana è che per tutti si salterà solo dal Normal Hill, con il punto HS fissato a 98 metri per quel che riguarda in trampolino di Ramsau. Il primo giorno di gare, dopo il PCR in programma giovedì, vede le ragazze impegnate nella classica Gundersen con salto e 5 km di fondo; mentre i maschi si cimenteranno nella mass start con 10 km previsti sugli sci stretti. Sabato è invece previsto il nuovo format dell’Individual Compact sia per le femmine che per i ragazzi, con i distacchi nello sci di fondo che saranno prefissati dal salto in base alla posizione in classifica e non si calcoleranno in base ai punti raccolti sul trampolino.

A livello femminile il dominio di Gyda Westvold Hansen è totale: due gare disputate e due vittorie incamerate, con le avversarie che fino ad adesso non hanno neanche potuto sognare di avvicinarsi alla fuoriclasse norvegese. Curiosità per vedere se il nuovo formato di gara, introdotto anche per provare a diminuire l’egemonia dei fuoriclasse, le cose possono cambiare; e una Mari Leinan Lund super competitiva nel fondo partendo con meno distacco possa sconfiggere la connazionale. Non cambia di molto la storia a livello maschile, dove Jarl Magnus Riiber ha raccolto quattro successi di fila dopo il secondo posto iniziale (arrivato nell’Individual Compact). Si cambia località ma la musica non dovrebbe cambiare, con la Norvegia dominante e l’austriaco Johannes Lamparter prima alternativa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Ramsau, valide per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 e 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

Giovedì 14 dicembre

Ore 15.00 PCR Femminile

Ore 17.00 PCR Maschile

Venerdì 15 dicembre

Ore 10.30 Gundersen femminile – Salto HS98

Ore 13.45 Mass start maschile – 10 km fondo

Ore 15.00 Gundersen femminile – 5 km fondo

Ore 17.00 Mass start maschile – Salto HS98

Sabato 16 dicembre

Ore 9.15 Individual Compact maschile – Salto HS98

Ore 10.35 Individual Compact femminile – Salto HS98

Ore 14.00 Individual Compact femminile – 5 km fondo

Ore 15.30 Individual Compact maschile – 5 km fondo

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN

Foto: LaPresse