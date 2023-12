Rugby, in Serie A Elite cade il Petrarca Padova a Mogliano, Rovigo espugna Vicenza

Si è chiusa la settima giornata della Serie A Elite, il massimo campionato di rugby italiano, con i due posticipi di oggi. In campo sono scesi Vicenza-Rovigo e Mogliano-Petrarca Padova, dunque due attesi derby veneti. Ecco come è andata.

A Vicenza ottima prestazione del Rovigo che riesce a portare a casa l’intera posta in palio. Buona la difesa della squadra di casa che difende bene fino al 28’ del primo tempo quando arriva la prima meta rosso-blu realizzata del numero 8 Casado-Sandri. Nella ripresa implacabile il XV allenato da Alessandro Lodi che mette a segno cinque mete e chiude il discorso.

Secondo successo consecutivo per il Mogliano che infligge la prima sconfitta stagionale al Petrarca con una ottima prestazione di squadra e di Mattia Ferrarin, implacabile dalla piazzola. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per i padroni di casa, mentre il Petrarca Padova conquista il bonus difensivo e si posiziona al secondo posto della classifica, subito dopo Colorno.

Serie A Elite – Settima giornata

HBS Colorno v Sitav Lyons Piacenza 22-17

Viadana 1970 v Fiamme Oro Roma 14-9

Rangers Vicenza v Femi-CZ R. Rovigo 16-45

Mogliano Veneto v Petrarca Padova 19-18

Serie A Elite – Classifica

Colorno 24; Petrarca Padova 20; Rovigo, Viadana 19; Fiamme Oro Roma 17; Valorugby Emilia 15; Lyons Piacenza 14; Mogliano Veneto 12; Rangers Vicenza 2

Foto: Alfio Guarise – LPS