Rugby 7 maschile, a Dubai vince il Sudafrica che batte l’Argentina in finale

Si è conclusa a Dubai la prima tappa delle Seven Series e in campo maschile sono stati rispettati i pronostici della vigilia. Le migliori della classe hanno superato indenni la fase a gironi per poi arrivare a giocarsi il titolo nella finale tutta down under tra Nuova Zelanda e Australia. Ecco come è andata.

La fase a gironi ha visto il dominio di Sudafrica e Argentina, uniche a punteggio pieno, mentre nella pool C hanno chiuso al primo posto gli USA, con 2 vittorie e una sconfitta. Con loro si sono qualificate per i playoff anche Australia, Irlanda, Fiji, Nuova Zelanda e Samoa.

Nei quarti di finale si confermano il Sudafrica, che supera 24-7 l’Australia, e l’Argentina, che batte 21-14 le Samoa. Nelle altre due sfide successo senza storia per la Nuova Zelanda, che liquida con un perentorio 40-0 gli USA, mentre l’ultimo spot in semifinale è delle Fiji, che hanno la meglio dell’Irlanda per 29-24.

Semifinali che, dunque, hanno visto di fronte Sudafrica e Fiji da un lato, Argentina e Nuova Zelanda dall’altro. Due sfide molto equilibrate, che vedono da un lato i Blitzbokke superare i figiani per 14-7, mentre dall’altro l’Argentina sorprende gli All Blacks 7s e si impone di strettissima misura per 21-19. Così in finale vanno le uniche due squadre imbattute qui a Dubai per giocarsi il titolo.

Finale tra Sudafrica e Argentina che inizia con una prima fase di studio e a sbloccarla, al 3’, sono i Blitzbokke con Impi Visser. Non riescono a reagire i Pumas e al 5’ è Shilton Van Wyk a bissare per il Sudafrica portando il punteggio sul 12-0, ma allo scadere cartellino giallo per Ryan Oosthuizen e Blitzbokke che dovranno difendersi. A inizio ripresa, infatti, la meta di Matiàs Osadczuc per l’Argentina riapre i giochi accorciando il punteggio sul 12-7. Resiste il Sudafrica e alla fine vince.

