Rugby 7 femminile, a Dubai trionfa l’Australia che batte la Nuova Zelanda in finale

Si è conclusa a Dubai la prima tappa delle Seven Series e in campo femminile sono stati rispettati i pronostici della vigilia. Le migliori della classe hanno superato indenni la fase a gironi per poi arrivare a giocarsi il titolo nella finale tutta down under tra Nuova Zelanda e Australia. Ecco come è andata.

La fase a gironi ha visto il dominio della Nuova Zelanda, dell’Australia e della Francia, che hanno chiuso la prima giornata a punteggio pieno. Con loro si sono qualificate per i playoff anche Irlanda, Canada, Usa, Fiji e Brasile.

I quarti di finale hanno visto le scontate vittorie delle prime della classe, con la Nuova Zelanda che ha superato il Brasile 26-14, l’Australia che ha liquidato gli USA 32-5 e la Francia che ha avuto la meglio sulle Fiji per 38-14. Combattuta, invece, la partita tra Irlanda e Canada, con le nordamericane che si sono imposte di misura 14-12.

Semifinali che, dunque, hanno visto di fronte Nuova Zelanda e Canada da un lato, Australia e Francia dall’altro. Hanno sofferto le Black Ferns per avere la meglio delle canadesi, imponendosi di strettissima misura per 21-19. Non facile neanche l’impegno per le australiane, che però hanno saputo gestire il match e imporsi 21-14, regalando così la finale più attesa alla vigilia.

Finale ricca di emozioni, con l’Australia subito in meta con Bienne Terita dopo un minuto di gioco e risposta della Nuova Zelanda al 3’ con Jorja Miller. La stessa giocatrice al 5’ porta avanti le Black Ferns, ma prima del riposo arriva la marcatura di Teagan Levi per il 14-12 per l’Australia. A inizio ripresa subito in meta l’Australia ancora con Levi, poi risponde per la terza marcatura personale Miller all’11’, ma la meta che chiude il discorso arriva al 13’, con Maddison Levi questa volta a fissare il punteggio sul 26-19 per l’Australia.

