Rugby, Benetton Treviso nell’United Rugby Championship (almeno) fino al 2028

L’annuncio ufficiale arriverà domani, mercoledì 13 dicembre, durante una conferenza stampa congiunta di Benetton Treviso e Federugby, ma oggi la rivista All Rugby anticipa la notizia che verrà resa pubblica tra 24 ore. La franchigia veneta continuerà a giocare nell’United Rugby Championship almeno fino alla fine della stagione 2027/28.

Un rinnovo importantissimo per la società di Amerino Zatta, che con l’ufficialità del rinnovo del contratto potrà lavorare con più tranquillità in vista del prossimo quadriennio. L’accordo tra la Fir e l’URC, infatti, va rinnovato di volta in volta e quando ci si avvicina alla scadenza del contratto cresce la fibrillazione a Monigo, dove ancora non si è dimenticato come all’inizio dell’avventura celtica la Benetton Treviso fu clamorosamente esclusa a favore di inconsistenti presunte franchigie, scelte per motivi politici e non sportivi.

Il rinnovo dell’accordo, invece, apre le porte alla società per discutere con i giocatori della rosa un possibile rinnovo del contratto e lavorare per nuovi contratti con giocatori che hanno le potenzialità di giocare a livello internazionale. Il contratto, che era stato rinnovato nel 2018 per cinque stagioni, durerà dunque fin oltre la prossima Rugby World Cup.

Ora resta una sola incognita. Se la Benetton Treviso è certa di continuare la sua avventura nell’United Rugby Championship e l’obiettivo è provare a vincerla, ancora non si sa che cosa succederà con le Zebre Parma. Continueranno a rappresentare l’Italia nel torneo celtico o verrà scelta un’altra squadra (si parla da anni del Petrarca Padova)? E se esisteranno ancora, le Zebre Parma continueranno a giocare nella città emiliana o cambieranno sede (e di conseguenza nome), con le opzioni di Padova, ma anche di Milano, sempre sulla bocca dei cosiddetti ben informati.

