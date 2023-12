Rugby: altra bellissima vittoria per il Benetton Treviso, Ospreys battuta 18-13

Seconda vittoria consecutiva nello United Rugby Championship per una Benetton Treviso che continua a farsi valere alla grande. In casa, davanti al pubblico amico, i Leoni si impongono per 18-13 sugli Ospreys.

Squadra italiana che parte bene e trova la meta al 17′ con Bernasconi. Al 41′ la risposta gallese di Nagy, ma il piede di Umaga tiene avanti i padroni di casa. Al 60′ sembra esserci la beffa dopo la meta di Davies, ma lo sforzo finale porta Da Re a timbrare la meta decisiva al 76′.

Benetton Treviso – Ospreys 18-13

Benetton: 15 Rhyno Smith, 14 Paolo Odogwu, 13 Malakai Fekitoa, 12 Marco Zanon, 11 Edoardo Padovani, 10 Jacob Umaga, 9 Andy Uren, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Edoardo Iachizzi, 3 Giosué Zilocchi, 2 Bautista Bernasconi, 1 Thomas Gallo

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Tiziano Pasquali, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Cannone, 22 Dewaldt Duvenage, 23 Giacomo Da Re

Mete: Bernasconi 17′, Da Re 76′

Trasformazioni: Umaga 18′

Calci di punizione: Umaga 64′, 69′

Ospreys: 15 Max Nagy, 14 Iestin Hopkins, 13 Luke Scully, 12 Keiran Williams, 11 Luke Morgan, 10 Dan Edwards, 9 Luke Davies, 8 Morgan Morris (C), 7 Harri Deaves, 6 Tristan Davies, 5 James Fender, 4 Rhys Davies, 3 Rhys Henry, 2 Marnus van der Merwe, 1 Gareth Thomas

A disposizione: 16 Ethan Lewis, 17 Garyn Phillips, 18 Ben Warren, 19 Lewis Jones, 20 Morgan Morse, 21 Rewan Kruger, 22 Owen Williams, 23 Harri Houston

Mete: Nagy 41′, Davies 60′

Calci di punizione: Edwards 13′

Photo LiveMedia/Alfio Guarise