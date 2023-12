Basket: Olimpia Milano, è la peggior partenza in Serie A dalla stagione 2012-2013

Era dalla stagione 2012-2013 che l’Olimpia Milano non partiva così male in Serie A. Di anni ne sono passati 11, e ovviamente sono cambiati (di molto) allenatori, obiettivi e situazioni della pallacanestro tricolore, ma il concetto rimane quello. E lo certifica la quinta sconfitta degli uomini di Ettore Messina, che ad oggi, dopo il ko al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari, sarebbero addirittura fuori dalle Final Eight di Coppa Italia per la prima volta dal 2009.

In quell’annata, che vedeva Sergio Scariolo sulla panchina meneghina, l’EA7 perse nelle prime cinque giornate contro Virtus Bologna, Avellino, Reggio Emilia, Venezia e (ancora) Sassari, per quello che fu un inizio di stagione caratterizzato da numerosissime sorprese, tra cui Varese che dominò per le prime nove gare fino alla sconfitta a Roma e il definitivo lancio ai piani alti della Dinamo allora di Meo Sacchetti.

In verità, va rimarcato che il via dell’annata 2007-2008 dell’Olimpia fu da tregenda, con cinque sconfitte consecutive tra la seconda e la sesta giornata (Rieti, Teramo, Pesaro, Capo d’Orlando e Siena), poi ancora altre due all’ottava contro Montegranaro e alla decima contro Roma. Poi giunse la semifinale scudetto sotto la guida di Attilio Caja, subentrato in corsa a Zare Markovski.

Sono state quattro le occasioni in cui Milano ha attraversato da imbattuta lo scoglio della decima giornata: nelle stagioni 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021 e 2021-2022. Di queste, la striscia più lunga arrivò nell’annata 2018-2019: si fermò dopo 13 turni in quel di Avellino.

