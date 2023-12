Ranking ATP, in che posizione gli italiani iniziano il 2024? La classifica per la nuova stagione, da Sinner a Berrettini

Sta ormai per incominciare una nuova stagione tennistica ed è delineato il ranking ATP in vista delle prime partite del 2024. In che posizione si trovano gli italiani nella classifica mondiale? Jannik Sinner occupa il quarto posto con 6.490 punti all’attivo. L’altoatesino ha vinto il Masters 1000 di Toronto, l’ATP 500 di Vienna e l’ATP 500 di Pechino, ha raggiunto le semifinali a Wimbledon, ha disputato la finale alle ATP Finals e ha trascinato l’Italia verso la conquista della Coppa Davis. Il 22enne ora è soltanto alle spalle del serbo Novak Djokovic (11.245), dello spagnolo Carlos Alcaraz (8.855) e del russo Daniil Medvedev (7.600).

Lorenzo Musetti inizierà l’annata agonistica al 27mo posto. L’azzurro ha faticato dopo gli US Open, ma non bisogna dimenticarsi della buona prima parte di stagione caratterizzata anche dalla vittoria su Novak Djokovic a Montecarlo. Il toscano vanta 1.470 punti e cercherà di rientrare in top-20. Il terzo italiano in graduatoria è Matteo Arnaldi, numero 44 al mondo con 1.021 punti e capace di vincere il primo singolare nella finale di Coppa Davis contro l’Australia.

Lorenzo Sonego è stato fenomenale nel doppio con Jannik Sinner per alzare al cielo l’Insalatiera. L’annata individuale del piemontese è stata un po’ ballerina e ripartirà così in 46ma piazza con 990 punti. Matteo Berrettini ha dovuto fare i conti con svariati problemi fisici e ha giocato davvero molto poco, anche se a Wimbledon aveva saputo tenere testa a Carlos Alcaraz agli ottavi. Il romano aprirà da numero 92 al mondo con 682 punti. Fabio Fognini è attualmente 107mo ed è preceduto da Flavio Cobolli (101mo).

RANKING ATP ITALIANI

4. Jannik Sinner 6.490

27. Lorenzo Musetti 1.470

44. Matteo Arnaldi 1.021

46. Lorenzo Sonego 990

92. Matteo Berrettini 682

101. Flavio Cobolli 640

107. Fabio Fognini 608

118. Luca Nardi 549

128. Luciano Darderi 510

135. Giulio Zeppieri 480

Foto: Clive Brunskill/Getty Images for ITF

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...