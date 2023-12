A che ora la prossima gara di sci alpino a Tremblant: nuovo gigante per Brignone e Bassino, dove vederlo in tv e streaming

Dopo la splendida vittoria di Federica Brignone di questa sera, domani si replica a Tremblant. Sulla pista denominata “Flying Mile”, infatti, il programma della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 propone un secondo gigante, per cui le azzurre cercheranno di ripetersi.

La prima manche del gigante di domani scatterà alle ore 17.00 italiane (le ore 11.00 del Quebec), quindi la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 20.15. La gara odierna ha visto l’Italia grande protagonista. Federica Brignone ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 2:14.95 (1:06.50 nella prima manche, miglior tempo e 1:08.45 nella seconda) distanziando per 21 centesimi Petra Vlhova e per 29 Mikaela Shiffrin che ha completato il podio.

Quarta Sara Hector a 56 centesimi, quinta Lara Gut-Behrami a 59, quindi sesta Marta Bassino a 1.04 davanti a Sofia Goggia, settima a 1.62. Un risultato davvero da sottolineare per la fuoriclasse bergamasca, che in questa disciplina non brillava ormai da diverso tempo.

Il secondo gigante di Tremblant sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport1 (210) e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). Rai2 deciderà, in base al palinsesto, se trasmettere live le manche femminili. In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024 (orari italiani)

Domenica 3 dicembre

Ore 17.00 prima manche gigante #2

Ore 20.15 seconda manche gigante #2

PROGRAMMA GIGANTE TREMBLANT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse