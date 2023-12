Quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris con la vittoria in Val Gardena? Montepremi e cifre

Dominik Paris ha vinto la discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse italiano è riuscito a domare la mitica Saslong, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco, per la prima volta in carriera. Il rapporto con il tracciato sulle nevi di casa non era mai stato dei migliori per l’altoatesino, che però oggi ha saputo scatenarsi fin dall’uscita dal cancelletto di partenza e ha fatto la differenza in maniera pimpante.

Dominik Paris ha trionfato con il con il tempo di 1:59.84, unico uomo a scendere sotto i 2 minuti. Il 34enne è tornato al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo più di un anno e mezzo: l’ultima affermazione risaliva al 5 marzo 2022 nella discesa di Kvitfjell. Il nostro portacolori ha così timbrato il 22mo sigillo in Coppa del Mondo, precedendo di 44 centesimi il norvegese Aleksander Kilde e di 60 centesimi lo statunitense Bryce Bennett.

L’Italia torna a festeggiare in Val Gardena ad addirittura 22 anni di distanza dall’ultima gioia, che porta il nome di Kristian Ghedina, capace di giganteggiare nel 2001. Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris vincendo la discesa libera della Val Gardena? Il montepremi è pari a 47.000 franchi svizzeri (circa 49.500 euro).

Foto: Lapresse