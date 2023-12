Quanti soldi guadagnano i tennisti? La classifica del 2023: Jannik Sinner conferma il posto del ranking ATP

La classifica dei guadagni sportivi ottenuti dai tennisti nel 2023 è identica al ranking ATP per quanto riguarda le prime cinque posizioni. I giocatori che hanno portato a casa più denaro nel corso di questa stagione sono stati proprio i primi cinque della classifica mondiale, a dimostrazione di quanto la graduatoria rispecchi in maniera oggettiva e meritevole i risultati ottenuti in campo.

Il serbo Novak Djokovic, che ha vinto tre Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open) e le ATP Finals, campeggia con ben 15,95 milioni di dollari statunitensi. Alle sue spalle trova spazio lo spagnolo Carlos Alcaraz, trionfatore a Wimbledon, con 10,75 milioni di dollari. Il nostro Jannik Sinner, trascinatore dell’Italia nell’indimenticabile Coppa Davis, ha saputo issarsi al quarto posto nel ranking ATP ed è quarto anche nel Prize Money Ranking con 8,35 milioni di dollari, in scia al russo Daniil Medvedev (9,24 milioni di dollari). La top-5 è chiusa dal russo Andrey Rublev, che ha intascato 5,49 milioni di dollari.

Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas si sono invertiti le posizioni: il tedesco è settimo nel ranking ATP ma è sesto per quanto concerne i soldi con 4,92 milioni, il greco lo tallona con 4,85 milioni. A chiudere la top-10 sono il danese Holger Rune (4,16 milioni), il polacco Hubert Hurkacz (3,9 milioni) e lo statunitense Taylor Fritz (3,47 milioni).

Bisogna scendere al ventesimo posto per trovare Lorenzo Musetti con 1,97 milioni di dollari, mentre Lorenzo Sonego è 37mo con 1,3 milioni e Matteo Berrettini è 65mo con 1,03 milioni. Matteo Arnaldi insegue con 955.000 dollari. Va specificato che si tratta esclusivamente di premi ottenuti per i risultati sportivi, non vengono conteggiati emolumenti derivanti da sponsor, attività pubblicitarie, marketing e altro genere.

CLASSIFICA GUADAGNI TENNISTI 2023 (top-10)

1 Djokovic, Novak $15,952,044

2 Alcaraz, Carlos $10,753,431

3 Medvedev, Daniil $9,239,679

4 Sinner, Jannik $8,349,392

5 Rublev, Andrey $5,488,934

6 Zverev, Alexander $4,925,102

7 Tsitsipas, Stefanos $4,852,266

8 Rune, Holger $4,163,930

9 Hurkacz, Hubert $3,903,425

10 Fritz, Taylor $3,476,103

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito