Il tennis é finito: quando ricomincia? Calendario gennaio 2024: prime partite già a fine dicembre

Il tennis si prende una piccola pausa, dopo una stagione decisamente lunga e ricca di impegni. Si tratta però di un break limitato assai nel tempo, dal momento che già sul finire del mese di dicembre giocatrici e giocatori saranno sui campi per affrontare competizioni ufficiali. Quando riprenderà il circuito internazionale?

Parlando del percorso maschile, al di là della United Cup che riguarderà anche le donne dal 29 dicembre in Australia, il tutto prenderà il via dal 31 di questo mese con l’ATP250 di Brisbane, torneo nel quale ci sarà il grande ritorno di Rafael Nadal. Nella stessa settimana è previsto l’impegno a Pune. A seguire il circuito si svilupperà in territorio australiano e neozelandese, visti gli impegni ad Adelaide e ad Auckland, prima degli Australian Open di metà gennaio.

A livello femminile, i tornei di Brisbane e di Auckland terranno banco nella prima settimana del 2024, a precedere gli eventi di Adelaide di Hobart. Australian Open, ovviamente, in cima alla lista delle priorità e poi impegni tra Linz e Hua Hin.

Di seguito il calendario:

CALENDARIO TENNIS 2024

CIRCUITO MASCHILE

29 dicembre – United Cup

31 dicembre – ATP250 Brisbane

1° gennaio – ATP250 Pune

8 gennaio – ATP250 Adelaide

8 gennaio – ATP250 Auckland

15 gennaio – Australian Open

29 gennaio – Davis Cup Qualifier

CIRCUITO FEMMINILE

29 dicembre – United Cup

1° gennaio – WTA 500 Brisbane

1° gennaio – WTA 250 Auckland

8 gennaio – WTA 500 Adelaide

8 gennaio – WTA 250 Hobart

15 gennaio – Australian Open

29 gennaio – WTA 500 Linz

29 gennaio – WTA 250 Hua Hin

Foto: LaPresse