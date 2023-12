Quanti punti ha ottenuto Jasmine Paolini nel ranking WTA battendo Kerber alla United Cup

Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria di qualità e di determinazione all’esordio della United Cup 2024 a Sydney (Australia). L’azzurra ha portato a casa il primo turno nella sfida tra Italia e Germania alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), piegando la rientrante nel circuito, Angelique Kerber, con il punteggio di 6-4 7-5.

Un evento a squadre per nazioni che però ha valenza anche in termini di punteggio, dal momento che in corrispondenza della vittoria c’è uno score legato alla classifica della rivale e anche dalla fase (a gironi) della competizione. Vista l’assenza di Kerber dei campi per maternità, il riscontro per Jasmine è stato di 35 punti, sulla base del ranking protetto di cui gode la tedesca (n.31 del mondo prima della gravidanza).

Tuttavia, la classifica della toscana non cambia e rimane la medesima, ovvero n.30 del mondo con 1435 punti. Perché? Il torneo in questione va conteggiato rispetto a quelli già affrontati da Paolini e lo score minimo nell’elenco degli stessi sono i 60 punti del WTA1000 di Guadalajara (Messico).

Questo cosa vuol dire? Significa che la nostra portacolori dovrà superare il limite dei 60 punti citati per avere dei mutamenti nel proprio ranking, cosa che in questo momento non c’è per via dell’attribuzione del successo contro Kerber. Se dovesse battere nel prossimo match la francese Caroline Garcia (n.20 WTA), allora potrebbe guadagnare punti, visti i 45 che le verrebbero attribuiti.

