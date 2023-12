Quando torna in gara Benedetta Pilato? Date e orari delle prossime distanze agli Europei

E’ arrivato un argento per Benedetta Pilato nei 100 rana donne degli Europei in vasca corta a Otopeni (Romania). Per la pugliese una medaglia che mai era stata conquista in carriera, visto e considerato che per tutta una serie di motivi la piscina da 25 metri non ha mai esaltato così tanto la giovane atleta nostrana. Per questo il secondo posto, alle spalle della bravissima estone Eneli Jefimova va letto in chiave positiva.

Quando ritroveremo in gara Pilato? Gli impegni in questa competizione saranno, probabilmente, domani se la staffetta femminile 4×50 mista dovesse qualificarsi alla Finale. Verosimile pensare che non sarà Benedetta ad affrontare le batterie del mattino, sulla base anche di quanto è accaduto nella gara individuale dei 100. Vedremo poi le scelte di Cesare Butini.

Tornando alle prove individuali, la ragazza allenata da Antonio Satta sarà sui blocchi di partenza dei 50 rana, dove ambisce all’oro, anche per quanto messo in mostra nel corso della prova odierna, con un primo 50 davvero notevolissimo e in grande spinta.

Di seguito la programmazione dell’atleta tricolore con orari italiani:

PROSSIME GARE BENEDETTA PILATO EUROPEI NUOVO VASCA CORTA 2023

Giovedì 7 dicembre

19:08 4×50 mista donne Finale (eventuale)

Sabato 9 dicembre

09:07 50 rana donne batterie

18.07 50 rana donne semifinali (eventuali)

Domenica 10 dicembre

18.29 50 rana donne Finale (eventuale)

Foto: LaPresse