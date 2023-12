Quando torna Dominik Paris? Programma prossime gare, date, orari, tv

Dominik Paris ha chiuso l’anno solare con le due cadute di Bormio. L’altoatesino non è riuscito a esprimersi al meglio sull’amata pista Stelvio, dove ha vinto per ben sette volte nel corso della sua carriera. L’azzurro, che nel corso di questa stagione è riuscito a imporsi nella discesa della Val Gardena, avrà ora modo di tirare il fiato e di prepararsi per cinque gare di enorme portata agonistica che ci terranno compagnia nelle prossime settimane.

Quando tornerà in gara Dominik Paris? L’appuntamento è per le grandi Classiche della velocità: dall’11 al 13 gennaio sono in programma due discese libere e un superG a Wengen, il 19 e il 20 gennaio si disputeranno due discese libere a Kitzbuehel. Sulla pista del Lauberhorn non sono mai arrivati grandi risultati per l’altoatesino, che ha invece avuto modo di esaltarsi sulla Streif in più occasione e di vincere dall’alto di un talento indiscutibile.

QUANDO TORNA IN GARA DOMINIK PARIS

Giovedì 11 gennaio

12.30 Discesa libera maschile a Wengen

Venerdì 12 gennaio

12.30 SuperG maschile a Wengen

Sabato 13 gennaio

12.30 Discesa libera maschile a Wengen

Venerdì 19 gennaio

11.30 Discesa libera maschile a Kitzbuehel

Sabato 20 gennaio

11.30 Discesa libera maschile a Kitzbuehel

COME VEDERE LE GARE DI DOMINIK PARIS IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai ed Eurosport (palinsesti dettagliati da definire).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

