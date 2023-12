Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Andrea Abodi: “L’auspicio è confermare la pista da bob in Italia”

Giornata dedicata al sopralluogo dei lavori per la realizzazione degli impianti sportivi e delle strutture che ospiteranno i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Proprio Abodi è stato intervistato dall’ANSA e si è espresso su quello che resta l’argomento cardine al momento, la pista da bob che ancora non è stata ufficializzata e rischia di andare ad un Paese estero.

Le sue parole: “L’auspicio di mantenere l’italianità è confermato. Qualunque soluzione, partendo da Cortina, che risponda a questa precondizione, è di nostra soddisfazione”.

E aggiunge: “Il tempo non è molto ed è evidente che questo è un problema ma chi si avventura con consapevolezza in imprese come questa sa che ci sono anche difficoltà: sicuramente è l’elemento più esposto del programma olimpico e paralimpico, ma sono convinto che con collaborazione e rispetto reciproco raggiungeremo anche l’obiettivo della pista di bob, skeleton e slittino e anche quella verrà messo in sicurezza. Poi vedremo se ci saranno altre criticità. I tempi ci sono, anche se non abbiamo troppo tempo: l’importante è non perderne altro”.

Foto: Lapresse

