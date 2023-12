Lara Della Mea fa il bilancio dello slalom di Lienz: “Peccato per la seconda manche, ora testa a Kranjska Gora”

Anche lo slalom di Lienz (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 si chiude con un “buco nell’acqua” per i colori azzurri. Contrastare Mikaela Shiffrin era assolutamente impossibile, e i distacchi rifilati dalla statunitense lo hanno ampiamente confermato.

2 secondi e 34 centesimi su Lena Duerr e quasi 3 su Michelle Gisin. Margini che quasi mai si sono visti in Coppa del Mondo. E le italiane…? Come sempre tra i rapid gates le nostre portacolori hanno fatto da comparse rispetto alle altre. Una sola è giunta al traguardo: Lara Della Mea. La tarvisiana, dopo aver concluso con un buon 14° posto la prima manche, l’azzurra è scivolata in 21a posizione a quasi 5 secondi di distacco dalla vetta.

Al termine della gara Lara Della Mea ha analizzato la sua prova ai taccuini di FISI: “Qualche punto serve sempre per provare a migliorare il pettorale di partenza, ma non sono contenta della mia seconda manche, non sono mai riuscita a trovare il ritmo. Mi concentro subito sulla tappa di Krankjska Gora di inizio gennaio: essendo di Tarvisio le considero gare di casa”.

Foto: FISI Pentaphoto

