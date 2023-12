Quando si svolge il Giro delle Fiandre nel 2024: data esatta, programma, orario

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di ciclismo su strada e la curiosità di vedere cosa succederà nel nuovo anno cresce via via sempre più. Anche nel 2024 il calendario sarà ricchissimo di gare e comprenderà ovviamente tutti gli eventi più importanti come per esempio i tre Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España) e le classiche monumento, oltre che alle gare dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi.

Parlando di classiche monumento, una delle più attese è sicuramente il Giro delle Fiandre, che quest’anno si svolgerà domenica 31 marzo con partenza alle ore 9:00. Ricordiamo che il campione in carica di questa corsa è lo sloveno Tadej Pogacar, bravissimo nella passata stagione a imporsi davanti all’olandese Mathieu van der Poel e al danese Mads Pedersen.

Quest’anno invece chi riuscirà ad avere la meglio? Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprirlo. Nel frattempo qui di seguito potete trovare il programma del Giro delle Fiandre 2024.

CALENDARIO GIRO DELLE FIANDRE 2024

Domenica 31 marzo 2024

Ore 9.00: partenza Giro delle Fiandre 2024

