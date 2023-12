Pentathlon, nei ranking round di scherma svettano Giuseppe Mattia Parisi e Alessandra Frezza

Hanno preso ufficialmente il via oggi a Roma i Campionati Italiani di pentathlon moderno 2023. Il programma della giornata odierna prevedeva i ranking round di scherma dei due comparti. Domani, sabato 9 dicembre, al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti si svolgeranno le eliminatorie con le prove di nuoto e laser run.

Come si sono conclusi i ranking round di schema? Tra gli uomini ha chiuso al comando Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) con 271 punti frutto di 19 vittorie e 4 sconfitte. Alle sue spalle Alessandro Colasanti (Carabinieri) con 250 punti (16-6) e Valerio Barletta (Cinque Per Tutti) a sua volta con 250 punti (16-7). Quarto posto per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) a 243 punti (15-8).

Passando alle donne, invece, Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) ha terminato al primo posto con 260 punti (26 vittorie e 7 sconfitte), quindi seconda Alice Rinaudo (Fiamme Oro) con 255 (25-8) e Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) a sua volta con 255 (25-9). Quarta Aurora Tognetti (Carabinieri) e quinta Francesca Tognetti (Carabinieri) entrambe a 245 punti.

Foto: FIPm