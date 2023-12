Pattinaggio artistico: pioggia di defezioni azzurre alla Golden Spin: anche Rizzo dà forfait

Cambio di programma per Matteo Rizzo. Il gioiellino della Nazionale italiana di pattinaggio artistico non prenderà parte infatti alla Golden Spin 2023 di Zagabria, gara internazionale facente parte del circuito ISU Challenger Series 2023-2024 pianificata dal 6 al 9 dicembre.

Il nome dell’azzurro era regolarmente comparso due settimane fa nella lista dei partecipanti; tuttavia dopo l’aggiornamento di oggi, martedì 5 dicembre, l’elenco non comprendeva più né quello del Vice Campione Europeo in carica, né quello di Raffaele Francesco Zich, giovane talento che ha saltato tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio.

Ai due pattinatori citati si aggiunge anche quello di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, ovviamente ritiratosi per prendere parte alle Finali Grand Prix 2023-2024 in programma in contemporanea sul ghiaccio di Pechino.

Quella di Zagabria resterà comunque una rassegna da seguire tutta d’un fiato, soprattutto per ciò che concerne la prova individuale femminile, dove assisteremo al primo scontro interno tra Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta e Sarina Joos, antipasto dei Campionati Italiani che si svolgeranno a Livigno dal 22 al 23 dicembre. Fari puntati infine sui danzatori Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, coppia pronta a proseguire la sua scalata gerarchica verso le posizioni di vertice.

Foto: LaPresse