Paolini-Kerber, United Cup 2024: programma, orario, tv, streaming

La United Cup 2024 ha aperto i battenti con le prime due partite valide per i raggruppamenti situati a Perth; da domani si giocherà anche a Sydney, alla Ken Rosewall Arena, e sarà anche il momento dell’Italia, che affronterà la Germania. A dare il via al confronto sarà il match femminile tra Jasmine Paolini ed Angelique Kerber.

L’azzurra viene da un 2023 in cui ha evidenziato ottimi picchi, con due finali disputate e l’ingresso in top 30. E siccome l’appetito vien mangiando, il suo obiettivo sarà quello di migliorare il suo best ranking. Sarà la prima a tenere a battesimo Kerber, al ritorno in campo dopo più di un anno e mezzo di inattività a causa della maternità.

Il match tra Jasmine Paolini e Angelique Kerber, primo valido per il match tra Italia e Germania di United Cup 2024, non inizierà prima delle ore 7.30 italiane, le ore 17.30 in Australia. A trasmettere il match in diretta sarà Supertennis, sul canale 64 del Digitale Terrestre; in streaming la sfida sarà visibile su supertennis.tv e Supertennix. OA Sport vi garantirà invece la DIRETTA LIVE dell’evento.

UNITED CUP 2024, IL PROGRAMMA

30 dicembre

7.30 Jasmine Paolini vs Angelique Kerber – United Cup 2024

UNITED CUP 2024, DOVE SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (64 DT)

Diretta streaming: supertennis.tv, SupertenniX

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse

