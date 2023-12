A che ora oggi Van der Poel nell’Exact Cross a Loenhout: programma, tv, streaming

Non si riesce a tirare il fiato un secondo, ogni giorno c’è una nuova emozione e una nuova sfida da vivere per i fuoriclasse della bici su fango e sterrato. Oggi, venerdì 29 dicembre, alle 15.00 scatterà la prova élite maschile dell’Exact Cross in programma a Loenhout (Belgio), dove tutti proveranno a fermare per la prima volta in stagione il fenomeno olandese Mathieu Van der Poel.

Oggi Van der Poel è stato lasciato solo dagli altri due tenori del cicloross: il suo acerrimo rivale Wout Van Aert e il britannico Thomas Pidcock. Entrambi hanno deciso di prendersi un giorno di riposo in vista della tappa di Coppa del Mondo di domani a Hulst, mentre l’iridato su strada continua imperterrito nella sua sequenza di gare. L’olandese ha indossato cinque volte il pettorale di partenza in questa stagione ciclocrossistica, e tutte le volte che è partito ha finito per sbaragliare la concorrenza, dominando in lungo e il largo senza mai dare l’impressione di essere attaccabile. Tra i suoi principali avversari oggi possiamo mettere il belga Niels Vandeputte, ma in fondo sarebbe una sorpresa clamorosa se un nome diverso da quello di Van der Poel salisse sul primo gradino del podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della tappa dell’Exact Cross a Loenhout (Belgio), con l’attesissima performance di Mathieu van der Poel. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EXACT CROSS A LOENHOUT OGGI

Venerdì 29 dicembre

Ore 15.00 Exact Cross a Loenhout, gara maschile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA EXACT CROSS A LOENHOUT: COME VEDERE L’EXACT CROSS IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

