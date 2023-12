Pallanuoto: Pro Recco vince sempre in A1, Savona insegue. Risultati e classifica dell’undicesima giornata

Va verso la chiusura il girone di andata della regular season per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena oggi l’undicesima giornata: ennesima vittoria per la Pro Recco che domina in lungo e in largo anche in casa con il Catania per 18-3 conquistando la vittoria numero undici. Insegue a tre punti un’arrembante RN Savona che batte il De Akker in trasferta, mentre terza piazza momentanea per l’AN Brescia.

Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata.

11^ giornata

sabato 2 dicembre

Astra Nuoto Roma-CC Ortigia 1928 11-16

Iren Genova Quinto-Check Up RN Salerno 12-4

Pro Recco-Nuoto Catania 18-3

Roma Vis Nova Pallanuoto-AN Brescia 5-13

CN Posillipo-Telimar 8-15

De Akker Team-RN Savona 10-15

Spazio RN Camogli-Pallanuoto Trieste 5-11

Classifica

PRO RECCO 33

R.N. SAVONA 30

AN BRESCIA 24

TELIMAR 22

CC ORTIGIA 1928 21

PN TRIESTE 18

IREN GENOVA QUINTO 16

ASTRA NUOTO ROMA 13

CN POSILLIPO 13

DE AKKER TEAM 11

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Photo LiveMedia/Luigi Mariani