Pallanuoto, la Pro Recco espugna il Pireo: Olympiacos battuto in Champions League, gol di Di Fulvio all’ultimo secondo

Un gol in superiorità all’ultimo secondo di Di Fulvio permette alla Pro Recco di evitare i tiri di rigore, espugnare il Pireo nei tempi regolamentari, vincendo per 10-11 in casa dei greci dell’Olympiacos, e chiudere a punteggio pieno la prima fase della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile. I liguri, campioni in carica, inseriti nel Gruppo B, avevano già centrato la qualificazione aritmetica alla seconda fase a gironi dopo quattro giornate, ottenendo poi il primo posto matematico nel raggruppamento dopo il quinto turno. Gli ellenici, inoltre, erano già sicuri della qualificazione e del secondo posto.

Con queste premesse c’era davvero poco in palio, se non la volontà dei greci di tenere l’imbattibilità interna e quella dei liguri di chiudere a punteggio pieno la prima fase: nel primo quarto Zalanki fallisce un rigore, i padroni di casa non perdonano ed in meno di 4′ si portano già sul 2-0. Presciutti, in superiorità, accorcia sul 2-1. Nel secondo parziale arriva il nuovo break dell’Olympiacos, che vola sul 4-1, ma la Pro Recco torna a -1 grazie ad Echenique e Di Fulvio. I greci, però, trovano di nuovo il +2 per il 5-3 di metà gara. Nel terzo periodo i padroni di casa per tre volte ritrovano il +3, ma in altrettante occasioni la Pro Recco torna a -2 per l’8-6 con cui si arriva al 24′. Nell’ultimo quarto Zalanki riporta per due volte la Pro Recco a -1, poi è Presciutti a salire in cattedra, prima firmando il gol del pareggio e poi siglando la rete del primo vantaggio dei liguri. I greci pareggiano a 34″ dal termine, ma l’ultimo possesso è della Pro Recco, che con un gol all’ultimo secondo di Di Fulvio coglie la vittoria per 10-11.

Le parole del match winner, Francesco Di Fulvio, ai canali della Pro Recco: “Siamo partiti non con quella voglia che ci contraddistingue negli ultimi anni, un po’ passivi nella fase difensiva di transizione e anche in avanti, però le occasioni le abbiamo avute e non abbiamo tirato benissimo. La forza di questa squadra è il gruppo, non ci arrendiamo mai, contro di noi le partite non sono mai finite“. L’analisi del tecnico della Pro Recco, Sandro Sukno: “Abbiamo iniziato senza intensità, abbiamo fatto fatica in difesa e questo ci ha fatto perdere la tranquillità in attacco, senza tiri e profondità. Siamo cresciuti come gruppo durante la partita, abbiamo mantenuto la calma e quello che conta alla fine è vincere e lo abbiamo fatto. Ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra forte come l’Olympiacos, adesso ci prepariamo per il sorteggio che sarà difficilissimo visto che sono rimaste le otto migliori in Europa“.

TABELLINO

OLYMPIACOS-PRO RECCO 10-11

Olympiacos: Bijac, Loncar, Vamos 3, Genidounias 2 (1 rig.), Fountoulis 3, Gkillas, Dervisis, Buslje, Alafragkis 1, Dimou, Nikolaidis, Papanastasiou, Zerdevas. All. Koljanin.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Cannella, Younger 1, Fondelli, N. Presciutti 3, Echenique 2, F. Condemi, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Buch (Spagna) e Peris (Croazia).

Note – Parziali: 2-1, 3-2, 3-3, 2-5. Superiorità numeriche: Olympiacos 5/11, Pro Recco 4/11. Rigori: Olympiacos 1/1, Pro Recco 0/1. Usciti per limite di falli: Iocchi Gratta (PR), Presciutti (PR) e Buslje (O) nel quarto tempo.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Gruppo B – 6a giornata

Risultati

Olympiacos Piraeus (GRE)-Pro Recco (ITA) 10-11

Jug Adriatic Dubrovnik (CRO)-Dinamo Tbilisi (GEO) 19-13

Classifica

Pro Recco (ITA) 18, Olympiacos Piraeus (GRE) 11, Jug Adriatic Dubrovnik (CRO) 7, Dinamo Tbilisi (GEO) 0.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo