Pallanuoto, diramati i calendari di Round Scudetto e Round Retrocessione della Serie A1

La Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile riprenderà sabato 24 febbraio 2024, al termine della lunga pausa per Europei e Mondiali: le 14 squadre saranno divise in due gironi da 7 squadre, in vista di play-off e play-out che chiuderanno la stagione.

Le prime sette della Regular Season disputeranno il Round Scudetto, che metterà in palio il titolo nazionale e la qualificazione alle Coppe Europee della prossima stagione, mentre le altre sette disputeranno il Round Retrocessione, per cercare di centrare la salvezza ed evitare la discesa in Serie A2.

Ogni squadra manterrà i punti guadagnati nella Regular Season ed affronterà le altre sei del medesimo raggruppamento in un girone all’italiana con gare di sola andata, tendendo conto dell’alternanza casa-trasferta rispetto al match giocato nel corso della Regular Season contro la medesima avversaria.

Diramato il calendario: la seconda fase inizierà, come detto, sabato 24 febbraio 2024, e si concluderà, dopo sette giornate (ogni squadra osserverà un turno di riposo), sabato 20 aprile 2024, quando le gare decisive si disputeranno tutte allo stesso orario. A maggio, infine, si giocheranno play-off e play-out.

CALENDARIO ROUND SCUDETTO

1^/A – 24.02.2024

AN BRESCIA – R.N. SAVONA

PRO RECCO – C.C. ORTIGIA 1928

DE AKKER TEAM – TELIMAR

PALLANUOTO TRIESTE Riposa

2^/A – 02.03.2024

AN BRESCIA – PRO RECCO

R.N. SAVONA – DE AKKER TEAM

C.C. ORTIGIA 1928 – PALLANUOTO TRIESTE

TELIMAR Riposa

3^/A – 16.03.2024

PRO RECCO – TELIMAR

PALLANUOTO TRIESTE – DE AKKER TEAM

AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928

R.N. SAVONA Riposa

4^/A – 23.03.2024

DE AKKER TEAM – PRO RECCO

R.N. SAVONA* – TELIMAR

PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA

C.C. ORTIGIA 1928 Riposa

* posticipo al 27.03.2024 per le squadre impegnate nelle Coppe Europee

5^/A – 30.03.2024

PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA

TELIMAR – C.C. ORTIGIA 1928

AN BRESCIA – DE AKKER TEAM

PRO RECCO Riposa

6^/A – 06.04.2024

AN BRESCIA – TELIMAR

C.C. ORTIGIA 1928* – R.N. SAVONA*

PALLANUOTO TRIESTE – PRO RECCO

DE AKKER TEAM Riposa

* anticipo al 03.04.2024 in caso di qualificazione nelle Coppe Europee

7^/A – 20.04.2024*

TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE

R.N. SAVONA – PRO RECCO

DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928

AN BRESCIA riposa

* tutte le partite inizieranno nel medesimo orario

Classifica Round Scudetto

PRO RECCO 39

R.N. SAVONA 36

AN BRESCIA 30

CC ORTIGIA 1928 27

TELIMAR 25

PN TRIESTE 21

DE AKKER TEAM 17

CALENDARIO ROUND RETROCESSIONE

1^/A – 24.02.2024

IREN GENOVA QUINTO – C.N. POSILLIPO

SPAZIO R.N. CAMOGLI – ASTRA NUOTO ROMA

NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA

CHECK-UP R.N. SALERNO Riposa

2^/A – 02.03.2024

ROMA VIS NOVA – IREN GENOVA QUINTO

ASTRA NUOTO ROMA – NUOTO CATANIA

SPAZIO R.N. CAMOGLI – CHECK-UP R.N. SALERNO

C.N. POSILLIPO Riposa

3^/A – 16.03.2024

CHECK-UP R.N. SALERNO – NUOTO CATANIA

IREN GENOVA QUINTO – ASTRA NUOTO ROMA

C.N. POSILLIPO – ROMA VIS NOVA

SPAZIO R.N. CAMOGLI Riposa

4^/A – 23.03.2024

ASTRA NUOTO ROMA – C.N. POSILLIPO

CHECK-UP R.N. SALERNO – IREN GENOVA QUINTO

NUOTO CATANIA – SPAZIO R.N. CAMOGLI

ROMA VIS NOVA Riposa

5^/A – 30.03.2024

CHECK-UP R.N. SALERNO – C.N. POSILLIPO

ASTRA NUOTO ROMA – ROMA VIS NOVA

SPAZIO R.N. CAMOGLI – IREN GENOVA QUINTO

NUOTO CATANIA Riposa

6^/A – 06.04.2024

SPAZIO R.N. CAMOGLI – C.N. POSILLIPO

IREN GENOVA QUINTO – NUOTO CATANIA

ROMA VIS NOVA – CHECK-UP R.N. SALERNO

ASTRA NUOTO ROMA Riposa

7^/A – 20.04.2024*

CHECK-UP R.N. SALERNO – ASTRA NUOTO ROMA

C.N. POSILLIPO – NUOTO CATANIA

ROMA VIS NOVA – SPAZIO R.N. CAMOGLI

IREN GENOVA QUINTO Riposa

* tutte le partite inizieranno nel medesimo orario

Classifica Round Retrocessione

CN POSILLIPO 16

IREN GENOVA QUINTO 16

ASTRA NUOTO ROMA 14

NUOTO CATANIA 10

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

CHECK-UP RN SALERNO 7

SPAZIO RN CAMOGLI 0

