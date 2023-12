Pagellone, interviste e calendario sportivo 2024: tutti gli appuntamenti su OA Sport durante le feste

Con l’avvento delle festività natalizie anche lo sport si prenderà una piccola pausa, sebbene gli appassionati di NBA potranno farsi un’autentica scorpacciata anche il 25 dicembre. Già da Santo Stefano si inizierà a fare sul serio con la prova di discesa a Bormio, la Coppa del Mondo di ciclocross ed i Campionati di volley, poi arriveranno i botti finali dell’anno con la Coppa del Mondo di sci alpino, la Tournée dei 4 Trampolini ed il Tour de Ski.

Saranno diversi gli appuntamenti da non perdere su OA Sport anche durante i giorni di festa tra il 24 ed il 26 dicembre. Alle 10.00 della Vigilia di Natale troverete il classico e temuto ‘Pagellone’ che assegna i voti a tutti gli sport relativamente all’anno 2023; non mancheranno poi gli Oscar di OA Sport, ovvero i premi assegnati allo sportivo italiano dell’anno, la miglior squadra, il miglior allenatore, la rivelazione stagionale ed anche l’ormai classico ‘Premio OA Sport’.

Sempre tra il 24 ed il 26 troverete diverse interviste esclusive da non perdere e che, lo speriamo, vi faranno compagnia durante le feste analizzando temi interessanti: per il tennis troverete Fabio Colangelo, Paolo Cané, Stefano Pescosolido, Simone Tartarini, Simone Vagnozzi e Paolo Lorenzi; per il ciclismo spazio invece ad Alessandro Petacchi, Daniele Bennati, Paolo Bettini e Davide Cassani.

Per chi se lo stesse chiedendo, la risposta è ovviamente affermativa. Il 31 dicembre, come sempre implacabile ed inesorabile alle ore 11.00, farà capolino l’unico, indiscusso ed indiscutibile vate dello sport: Olympiadamus. Vi strapperà un sorriso con i suoi vaticini relativi al 2024, commentando però anche quelli azzeccati nell’annata in corso…All’alba del 1° gennaio potrete trovare infine il calendario sportivo con tutti gli eventi del 2024: una guida imperdibile, il cui pdf potrete scaricare e conservare sul vostro pc, tablet o smartphone.

Non ci resta dunque che augurarvi delle feste liete e serene. Vi aspettiamo su OA Sport.

Leggi tutte le notizie di Editoriali su OA Sport...