Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket: orario, programma, tv, streaming

L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum d’Assago stasera per il diciassettesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi giovedì 28 dicembre al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20:30 – contro gli spagnolidel Baskonia nel match valido per l’ultima giornata del girone d’andata della regular season 2023-2024.

È una sfida diretta contro una concorrente per i playoff di Eurolega per Milano, con l’EA7 Emporio Armani che attualmente ha solo sei successi, mentre gli spagnoli sono a quota nove. Ma nonostante ciò la partita di oggi promette di essere equilibrata, con Milano in crescita nelle ultime settimane – nonostante le assenza – mentre statistiche alla mano la difesa del Baskonia non è tra le migliori d’Eurolega.

Palla a due che verrà alzata Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (Canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-BASKONIA EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Giovedì 28 dicembre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-BASKONIA EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo

