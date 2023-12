Nuoto, Thomas Ceccon squalificato sui 200 misti: “Non capisco, sono stato attento a tutto”

Thomas Ceccon è stato squalificato nelle semifinali di 200 misti agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro aveva toccato la piastra in terza posizione alle spalle del lituano Danas Rapsys (1:53.53) e del britannico Joe Litchfield (1:54.09), ipotecando nei fatti la qualificazione all’atto conclusivo, ma al termine della gara è giunto il disco rosso per il nostro portacolori. La motivazione del provvedimento da parte dei giudici non è ancora stata comunicata, probabilmente c’è stata un’infrazione in virata.

Thomas Ceccon, che era tra i favoriti per le medaglie e che è uno dei volti simbolo della spedizione tricolore a Otopeni (Romania), ha manifestato tutta la propria delusione ai microfoni della Rai: “Non capisco per cosa. Ho fatto anche attenzione a fare tutto, so anche che ci sono le telecamere subacque. Sono spiazzato e mi spiace, ci tenevo a fare questa gara, perché so che posso valere un buon tempo. Ora proveremo a fare qualcosa, sono un po’ così perché ho cercato di fare tutto per stare nei limiti“.

Thomas Ceccon, che ieri aveva conquistato la medaglia d’oro nella 4×50 mista maschile, dovrà lasciarsi alle spalle questa delusione e cercare di riscattarsi negli ultimi tre giorni di gara di questa kermesse continentale. Per il momento l’Italia resta ferma a quota 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo.

Foto: Lapresse