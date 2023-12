Nuoto, Simona Quadarella: “Sapevo di poter vincere, ci ho messo il cuore”

Anche Simona Quadarella partecipa alla pioggia di ori dell’ultima giornata degli Europei in vasca corta di Otopeni. Un successo meritato nella vasca croata battendo Anastasiia Kirpichnikova, che l’aveva battuta per due volte durante questa settimana, nei 400 e negli 800 sl.

E invece, nella gara che meno le appartiene, ha ricordato a tutti tutto il suo talento con una gara tatticamente accorta, viaggiando a marce limitate nella prima metà di gara per poi spendersi nella seconda parte e fare definitivamente la differenza, firmando il successo ed il suo personale in 3’59”50.

“Sapevo che oggi avrei potuto vincere – afferma Simona al termine della gara ai microfoni della Rai – Ci ho messo il cuore, ho firmato anche il mio primato personale sulla distanza, sono davvero contenta, chiudo davvero bene questi Europei“. Quadarella si aspettava che sarebbe potuto succedere qualcosa di importante: “Avevo il sentore di poter andare bene in questa gara, poiché avevo avuto una buona nuotata sui 400, ma non mi aspettavo di arrivare a questo“.

Dopo le premiazioni, Quadarella torna a parlare ai giornalisti: “Razzetti mi ha detto che si è caricato sentendo lo speaker, felice che la mia vittoria sia servita anche a qualcun altro. Vedere i compagni andare forte è uno stimolo per tutti noi, stiamo avendo una giornata fantastica. Il bilancio? L’importante è stato non demoralizzarsi troppo e sapevo di avere più chance in questo campionato. Non avevo iniziato nel migliore dei modi questo Europeo, ma è finita molto bene“.

Foto: LaPresse