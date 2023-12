Nuoto, Alberto Razzetti smisurato! Demolisce Scott e vince da padrone i 400 misti agli Europei!

Alberto Razzetti chiude in bellezza una settimana da protagonista assoluto (dopo i due argenti nei 200 misti e 200 farfalla) e domina la Finale dei 400 misti nell’ultima giornata dei Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). Il ligure ha sfoderato una prestazione da urlo, demolendo il suo record italiano e togliendo a Laszlo Cseh il primato della manifestazione con un fantastico crono di 3’57″01.

L’azzurro ha limato di oltre due secondi il suo personale, confermando uno stato di forma spaziale e lanciando un segnale importante al resto della concorrenza in vista della stagione olimpica. Razzetti ha avuto infatti il merito di sconfiggere nettamente il fenomenale britannico Duncan Scott, costretto ad accontentarsi dell’argento in 4’00″17 perdendo contatto con il nostro portacolori nella frazione a rana e pagando stranamente dazio anche nel 100 conclusivo a stile libero.

Il “Razzo” è stato in grado di difendersi egregiamente a dorso dopo un delfino come di consueto estremamente solido, facendo successivamente la differenza rispetto a Scott nella seconda metà della competizione e sfiorando addirittura il record europeo (3’56″47 del russo Borodin). Podio completato in terza posizione dal greco Apostolos Papastamos in 4’05″19.

Foto: Lapresse