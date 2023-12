Nuoto, la classe non è acqua! Simona Quadarella sconfigge la rivale Kirpichnikova e trionfa nei 400 sl!

La rivincita di Simona Quadarella arriva nei 400 stile libero. L’azzurra si porta a casa l’oro nella gara che sente storicamente meno sua, e ottiene quel trionfo che era mancato agli Europei in vasca corta ad Otopeni. Ma soprattutto, ci riesce sconfiggendo la sua nemesi in questa settimana, la francese (di origine russa) Anastasiia Kirpichnikova, siglando il suo personale in 3’59”50.

Una finale tiratissima, in cui l’azzurra è partita lenta, in cui non sembra avere il giusto passo almeno per 200 metri. Ma è solo una scelta tattica la sua, volendo concentrare i propri sforzi nella seconda parte di gara, facendo sfogare Kirpichnikova e la belga Valentine Dumont. Il momento di accelerare arriva dopo la nona vasca.

Lì la romana inizia a mettersi in mezzo alle due rivali, fino a prendere la testa a fare l’andatura. Le tre viaggiano quasi su linea parallela, si tiene il cuore in gola negli ultimi 50 metri con la fiamminga che molla. Sfida Italia-Francia in volata, e Quadarella riesce a mettere la mano avanti con soli sei centesimi di vantaggio. Terza invece Dumont in 4’00”84.

Un successo che sa di rivalsa dopo le batoste prese tra 800 e 1500, con la Kirpichnikova che sembrava esserle entrata nel cervello. E invece, nella gara che meno ama, trova un successo che potrebbe farle fare definitivamente click.

Foto: LaPresse