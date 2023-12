Nuoto, Simona Quadarella in finale con il secondo crono ai 400 sl degli Europei in vasca corta

Simona Quadarella sarà protagonista anche nell’ultima giornata di medaglie agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. E, in controtendenza a quanto si è visto nella sua carriera, con delle sensazioni assai positive per la gara dei 400 metri stile libero.

La gara che in fondo le è sempre stata più indigesta in carriera. non riuscendo a gestire lo sforzo. Oggi però ci riesce: dopo 200 metri alle spalle della belga Valentine Dumont, mette le marce alte e va a gestire, andando a vincere la terza batteria in 4’02”82.

Per lei è il secondo crono, con il duello con la francese Anastasia Kirpichnikova che si rinnoverà anche nel pomeriggio. La vincitrice di 800 e 1500 stampa il miglior crono con 5 centesimi di vantaggio, andando a vincere la sua batteria nelle ultime quattro vasche accelerando e mostrando di avere una marcia in più. Quella marcia che oggi vuole anche Simona Quadarella.

Foto: LaPresse