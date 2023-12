Nuoto, Europei 2023: risultati batterie. Razzetti, Quadarella e 4x50 mista mixed in Finale a Otopeni

Andate in archivio le batterie dell’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nell’Otopeni Aquatics Complex si sono tenute le heat di questo day-6, che hanno definito il quadro dei qualificati alle finali di quest’oggi. Tre le specialità che sono andate in scena, con gli azzurri che hanno risposto presente.

Missione compiuta da Alberto Razzetti che ha ottenuto con facilità l’accesso alla Finale dei 400 misti uomini con il tempo di 4:08.70. Non si è sventato il “Razzo”, ben consapevole che non sarebbe stato necessario farlo. Ci sarà una nuova sfida con il britannico Duncan Scott (4:08.32), grande favorito della vigilia.

Remake di una sfida che ci sarà anche nei 400 stile libero donne dove Simona Quadarella ha siglato il secondo tempo d’accesso alla Finale di 4:02.82, immediatamente alle spalle della russa, naturalizzata francese, Anastasia Kirpichnikova (4:02.77). Quest’ultima va a caccia del tris d’oro, dopo le affermazioni negli 800 e nei 1500 sl davanti proprio a Simona. Vedremo se la nuotatrice allenata da Christian Minotti saprà giocarle un brutto scherzo.

Missione compiuta anche se con qualche brivido per la 4×50 mista mixed italiana. Matteo Rivolta (24.25), Federico Poggio (26.50), Silvia Di Pietro (25.70) e Jasmine Nocentini (24.16) hanno siglato l’ultimo tempo utile di ingresso all’atto conclusivo di oggi (1:40.61) nella graduatoria comandata dalla Francia (1:39.04). Un quartetto che cambierà forma nella Finale serale, per cercare di centrare il podio.

Foto: LaPresse