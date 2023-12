Nuoto, Alberto Razzetti in Finale con facilità nei 400 misti a Otopeni. Nuovo scontro con Scott

Tutto da copione. Alberto Razzetti ha staccato il biglietto per la Finale dei 400 misti uomini nelle batterie dell’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Il ligure, argento nei 200 misti e nei 200 farfalla in questa rassegna continentale, va a caccia del terzo podio e spera magari di conquistare il metallo più pregiato.

Una batteria nuotata in maniera decisamente tranquilla dal “Razzo”, consapevole che per centrare il pass per l’atto conclusivo non sarebbe stato necessario svenarsi. E così ha fatto l’atleta allenato da Stefano Franceschi, giunto terzo nella propria batteria, con il crono di 4:08.70 e quarto nell’overall.

Il migliore delle heat è stato l’olandese Thomas Jansen in 4:08.21 a precedere il britannico Duncan Scott (4:08.32), il greco Apostolos Papastamos (4:08.41) e l’azzurro. Ci sarà quindi un nuovo confronto tra il “Razzo” e Scott, ricordando cosa è accaduto nei 200 misti e la vittoria dell’oro del britannico.

Il nostro portacolori vuol prendersi una rivincita, ma non sarà semplice. Il rappresentante del Regno Unito è dotato di una chiusura a stile libero superiore e sa sfruttare molto bene le subacquee, inoltre a dorso è più convincente del nuotatore nostrano. Vedremo cosa accadrà nella Finale e se Razzetti saprà fare la differenza a delfino e a rana.

Foto: LaPresse