Nuoto, si chiude a Otopeni: azzurri per una giornata da record. Tutti i big in vasca a caccia di medaglie

Un ultimo giorno da urlo agli Europei in vasca corta di Otopeni per la spedizione italiana che ha la possibilità di aumentare esponenzialmente il proprio bottino con almeno una carta da medaglia in tutte le gare in programma oggi. Si parte al mattino dalle 8.30 con una veloce sessione di batterie. In apertura toccherà ad Alberto Razzetti andare a caccia del posto in finale nei 400 misti che vedono l’azzurro tra i grandi favoriti. Razzetti ha appena migliorato il record italiano in lunga che apparteneva a Luca Marin e vuole chiudere alla grande il suo Europeo.

Simona Quadarella proverà a mettere l’ultimo sigillo al suo Europeo nei 400 stile libero che solitamente non sono la sua gara ma che in vasca corta le hanno riservato tante soddisfazioni in passato e anche la 4×50 mista mista italiana può dire la sua in chiave medaglia con una formazione compatta e competitiva.

Nel pomeriggio è show assoluto. Si parte con i 50 rana uomini di cui Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo sono fra i migliori interpreti in assoluto. Fari puntati su Sofia Morini e Giulia D’Innocenzo, ieri bravissime in semifinale, nei 200 stile libero donne, Lorenzo Mora è tra i grandi protagonisti dei 200 dorso. Il modenese, specialista delle subacquee, ha conquistato la qualificazione ai Mondiali in lunga di Doha su questa distanza a Riccione e vuole ripetersi a Otopeni sui livelli che gli competono.

A seguire sarà il momento dei 50 rana di Benedetta Pilato. Per quanto abbia lavorato sui 100, questo resta sempre il primo amore della tarantina che ci tiene a fare bene in questo contesto, così come vuole fare bene anche Jasmine Nocentini, alla prima finale individuale dopo le due medaglie nelle staffette.

Alessandro Miressi, anche grazie alla ISL, è diventato uno specialista dei 100 stile libero in corta che non ha mai particolarmente amato, è campione del mondo in carica e va a sfidare Popovici e britannici senza paure di sorta. Assente per squalifica Thomas Ceccon, il grande favorito dei 100 misti, gara di cui è campione del mondo in carica, ci proverà Giovanni Izzo a salire sul podio, mentre sui 50 farfalla tenterà Silvia Di Pietro a dare la zampata vincente in una gara dove spesso è stata protagonista in passato. Negli 800 stile libero ci prova Luca De Tullio ad essere protagonista.

Foto Lapresse