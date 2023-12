Nuoto, Pilato: “Siamo felici per il secondo posto”. Nocentini: “È andata meglio di quanto mi aspettassi”

Grande risultato dell’Italia nella 4×50 mista femminile agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. A Otopeni, in Romania, Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini hanno infatti conquistato una magnifica medaglia d’argento con il nuovo record italiano (1:43.97), chiudendo dietro soltanto alla fortissima Svezia. Ecco le dichiarazioni delle staffettiste azzurre dopo la gara.

Costanza Cocconcelli: “Oggi ho avuto un po’ di gare, ma sono contenta di come sono riuscita a chiudere nonostante non avessi iniziato benissimo. In questa staffetta ho cercato di rimanere concentrata e di fare al meglio la gara che forse era la più importante oggi”.

Benedetta Pilato: “Siamo contente. Avevamo il primo tempo di ingresso, ma ci scontravamo con una squadra davvero molto forte. Io sono abbastanza contenta della mia prestazione, visto che ho nuotato 28”7 nonostante un errore in virata”.

Silvia Di Pietro: “Siamo entrate con l’ambizione di vincere l’oro, però bisogna riconoscere che ci confrontavamo con atlete molto forti. Comunque noi ovviamente ce l’abbiamo messa tutta e siamo contentissime di questa medaglia”.

Jasmine Nocentini: “Sono molto contenta. Questa gara è stata davvero emozionante per me. È andata molto meglio di quanto mi aspettassi e quindi sono davvero soddisfatta”.

Foto: LaPresse