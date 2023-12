Nuoto, oro ex aequo nei 50 farfalla a Otopeni per Giele e Ntountounaki. Fuori dal podio Di Pietro

Grande equilibrio ed epilogo a sorpresa nella finale femminile dei 50 farfalla in occasione della sessione pomeridiana dell’ultima giornata dei Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania).

La prima posizione viene condivisa da due atlete, che hanno nuotato esattamente lo stesso tempo al centesimo salendo entrambe sul gradino più alto del podio continentale. Stiamo parlando della quotata greca Anna Ntountounaki e della rivelazione olandese Tessa Giele, giunte all’arrivo con il crono di 25″10 dopo un duello entusiasmante.

L’unica altra medaglia a disposizione è finita sul collo della svedese Sara Juvenik in 25″16, precedendo la connazionale Louise Hansson (25″28), le danesi Julie Kepp Jensen (25″43) ed Emilie Beckmann (25″55), la slovena Neza Klancar (25″57) e l’italiana Silvia Di Pietro. La veterana azzurra non è riuscita a sprigionare tutto il suo potenziale in questa gara, facendo due decimi peggio rispetto alla semifinale di ieri e chiudendo in ottava posizione con il tempo di 25″65.

Foto: Lapresse