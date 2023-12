Nuoto, Benedetta Pilato festeggia: “Sono tornata, ancora più contenta per il tempo che per l’oro”

Un’ultima giornata scoppiettante per l’Italia in questi Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Pioggia di medaglie e di ori, con Benedetta Pilato che è andata a prendere il quinto metallo pregiato della serie in questo day-6 così speciale. Il viso della giovane pugliese è fiero e la soddisfazione è nei suoi occhi, perché il risultato che voleva si è tramutato in realtà nei 50 rana donne.

“L’obiettivo era vincere, sono contenta per questo e lo sono ancora di più perché con questo tempo sono vicina a quei crono che avevo già fatto in passato. Sono tornata“, ha raccontato la tarantina, allenata da Antonio Satta, ai microfoni di RaiSport HD.

Benedetta, infatti, si è imposta in 28.86 (record dei campionati), a 0.05 dal record italiano da lei detenuto, a precedere l’estone Eneli Jefimova (29.12) e l’altra azzurra Jasmine Nocentini, bronzo ex aequo con la britannica Imogen Clark (29.41). “Una giornata molto positiva per il nostro nuoto, ci siamo fatti valere come sappiamo“, ha concluso in maniera fiera la classe 2005 del Bel Paese.

Un ottimo viatico per Pilato in vista di quel che sarà, considerando l’importanza di questa stagione che culminerà nella stagione olimpica.

Foto: LaPresse