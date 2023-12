Nuoto, nuovo cambio d’allenatore per Lorenzo Galossi: un’occasione da sfruttare per il giovane azzurro

Quale futuro per Lorenzo Galossi? Del talentuoso nuotatore, classe 2006, poche notizie nel post Europei 2022 in vasca lunga a Roma. Problemi di salute e personali che gli hanno impedito di sbocciare come ci si sarebbe aspettati, dopo i grandi risultati dell’anno passato. La novità è quella di un nuovo cambio alla guida tecnica, in cerca delle condizioni giuste per tornare a fare la differenza in piscina.

Come riportato dal collega della Gazzetta dello Sport, Stefano Arcobelli, il 18enne nostrano sarà allenato da Fabrizio Antonelli, entrando a far parte del gruppo di lavoro dove militano tra gli altri Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Federico Burdisso, ultimo degli arrivi nel centro federale di Ostia e con profitto visto quanto fatto agli Assoluti invernali nei 200 delfino.

Un’occasione da sfruttare per Galossi, dopo essere passato negli ultimi due anni sotto le gestioni di Christian Minotti, Mirko Nozzolillo e di Carlo Chelli. Un cambio, con la regia del direttore generale dell’Aniene Gianni Nagni, per dare modo al nuotatore nostrano di rilanciare le proprie quotazioni in un anno molto importante come quello olimpico, ma in generale per il futuro di un atleta dalle grandi qualità.

Vedremo se il confronto diretto con Paltrinieri e altri grandi atleti saprà pungolare il ragazzo e aiutarlo in questo percorso agonistico bruscamente interrotto.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Nuoto su OA Sport...