Nuoto, Nicolò Martinenghi stampa il miglior tempo nelle semifinali dei 50 rana. Anche Cerasuolo da medaglia

Missione compiuta per gli italiani nelle semifinali dei 50 rana maschili agli Europei di nuoto in vasca corta che si stanno svolgendo a Otopeni, in Romania. Sia Nicolò Martinenghi che Simone Cerasuolo si sono infatti resi protagonisti di un’ottima prova e hanno strappato il biglietto per la finale di domani (start alle ore 17:06) rispettivamente con il primo e terzo tempo assoluto.

Nella prima finale è sceso in acqua Cerasuolo, che ha fatto vedere di essere in forma e pronto per andare a caccia di una medaglia. Dopo una prima vasca chiusa in prima posizione in 11.67, l’azzurro classe 2003 ha rallentato nei secondi 25 metri e ha chiuso comodamente in seconda posizione in 25.94, a 11 centesimi di distacco dal turco Emre Sakci.

È stato poi il turno di Nicolò Martinenghi. Il nativo di Varese, che ieri ha deciso di ritirarsi per la finale dei 200 rana di oggi, ha dominato nella seconda semifinale (11.57 ai 25 metri) e ha vinto la prova in 25.72, con ben 48 centesimi di vantaggio sull’olandese Caspar Corbeau, secondo in 26.20.

Oltre ai due azzurri, a Sakci e a Corbeau, si sono poi qualificati in finale l’olandese Koen de Groot (26.22), il britannico Archie Goodburn (26.26), il norvegese Nicholas Aleksander Savola Lia (26.44) e il turco Berkay Omer Ogretir (26.52).

