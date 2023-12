Nuoto, Alessandro Miressi approda in finale con il 2° tempo dei 100 sl a Otopeni. Deplano risponde presente

Si prospetta una Finale molto impegnativa per Alessandro Miressi domani nei 100 stile libero di questi Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Il piemontese ha centrato l’accesso all’atto conclusivo con il secondo miglior tempo delle semifinali di 45.76.

Ha provato a essere aggressivo Mirex, ma il francese Maxime Grousset ha dimostrato uno spunto leggermente superiore e il suo crono di 45.63 è indicativo delle ambizioni del velocista transalpino. L’allievo di Antonio Satta dovrà trovare uno stacco dal blocco e una prima vasca migliori per non dover inseguire costantemente il rivale nella piscina da 25 metri.

In tutto questo non andrà affatto sottovalutata la coppia britannica formata da Matthew Richards (46.23), oro continentale nei 200 sl, e da Jacob Whittle (46.38) al pari dell’idolo di casa, David Popovici (46.48), primatista del mondo della distanza in vasca lunga.

Una Finale nella quale è entrato anche Leonardo Deplando, con il settimo crono di 46.91, che non avrà nulla da perdere e andrà a caccia del proprio personale (46.77, il suo limite). Dopo aver deluso nei 50 sl, un bel riscontro sulla doppia distanza.

